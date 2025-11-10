Ветряная электростанция близ Британии обеспечит энергией 6 000 000 зданий

Техно
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Северное море застроят ветряками.

Северное море застроят ветряками.

Энергия, вырабатываемая на морских турбинах, будет поступать по высоковольтным подводным кабелям в национальную электросеть.

Крупнейшая в мире морская ветряная электростанция, которая после ввода в эксплуатацию будет ежегодно обеспечивать чистой электроэнергией шесть миллионов домов — ветропарк Dogger Bank — возводится примерно в 130 километрах от побережья Йоркшира.

Проект реализуется консорциумом компаний SSE Renewables, Equinor и Vårgrønn и состоит из трех очередей мощностью по 1,2 миллиона киловатт каждая.

Будучи крупнейшим в мире морским ветропарком, Dogger Bank станет ключевым элементом будущей энергосистемы Великобритании, основанной на чистых источниках энергии. По оценкам, он принесет стране около 7,9 миллиарда долларов США и обеспечит тысячи рабочих мест по всей стране.

Ветропарк состоит из трех ключевых очередей: Dogger Bank A, B и C. Совместно они будут производить достаточно электроэнергии, чтобы покрывать около 5% общего спроса Великобритании. Энергия, вырабатываемая на морских турбинах, будет поступать по высоковольтным подводным кабелям в национальную электросеть.

Первая турбина очереди Dogger Bank A начала вырабатывать энергию в октябре 2023 года. Электростанция использует систему передачи постоянного тока высокого напряжения — впервые примененную на британском ветропарке — для подачи электричества в национальную сеть.

Комплекс оснащен ветротурбинами GE Vernova Haliade-X мощностью 13 мегаватт, одними из самых крупных и мощных в мире. Каждый оборот их лопастей длиной 107 метров производит достаточно энергии, чтобы обеспечить один среднестатистический британский дом на два дня.

