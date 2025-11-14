Люди с низким доходом значительно чаще сталкиваются с факторами риска развития деменции — к такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Neurology. В масштабном анализе данных более чем пяти тысяч участников ученые показали: чем ниже доход семьи, тем больше у человека накопленных модифицируемых факторов риска, способных ускорить развитие когнитивных нарушений.

Исследователи разделили участников на шесть уровней дохода. Выяснилось, что с каждым шагом вверх по доходной шкале вероятность иметь еще один дополнительный фактор риска снижалась на 9 процентов. При этом именно в самой низкой категории дохода встречались наиболее опасные сочетания: ухудшение зрения и социальная изоляция, на которые, по оценкам, приходится до 40 процентов потенциально предотвратимых случаев деменции.

Ученые подчеркивают: низкий доход не является прямой причиной когнитивного снижения, однако формирует условия, в которых риски накапливаются стремительно. Недоступность медицинской помощи, отсутствие регулярной офтальмологической поддержки, слабая социальная вовлеченность и высокие показатели хронических заболеваний — все это создает почву для будущих нарушений памяти и мышления.

Авторы отмечают, что результаты носят наблюдательный характер, но подчеркивают необходимость целевых программ для людей с низкими доходами. Улучшение доступа к базовому медицинскому обслуживанию и снижению социальной изоляции, по их словам, может существенно уменьшить риск деменции уже в ближайшие годы.