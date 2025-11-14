Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самая мощная вспышка на Солнце: NASA пришлось спасать российских астронавтов на МКС 0 2184

Техно
Дата публикации: 14.11.2025
Focus
Изображение к статье: Самая мощная вспышка на Солнце: NASA пришлось спасать российских астронавтов на МКС
ФОТО: пресс-фото

Трем астронавтам на Международной космической станции пришлось провести ночь не на своих обычных местах, а в лабораторном модуле. Это была вынужденная мера из-за того, что солнечные частицы могли оказать негативное влияние на здоровье астронавтов на орбите, пишет Фокус.

В ночь с 11 на 12 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка в этом году класса Х5.1, которая сопровождалась сильным выбросом плазмы. Солнечные частицы, достигшие Земли врезалась в магнитное поле планеты и частично проникли в верхние слои атмосферы. В результате возникла геомагнитная буря, а также красочные полярные сияния. Но из-за мощной солнечной бури трем российским астронавтам на Международной космической станции (МКС) пришлось спать не на своих обычных местах в качестве меры предосторожности, пишет Space.

Самая сильная вспышка на Солнце в 2025 году сопровождалась мощным корональным выбросом массы, который достиг Земли. Те же заряженные солнечные частицы, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая полярные сияния, также приносят тяжелые радиоактивные ионы. Они могут быть опасными для здоровья астронавтов на орбите.

В NASA обнаружили, что МКС находится в зоне повышенной космической радиации, а потому Центр управления МКС, который находится в Хьюстоне, США, поручил трем российским астронавтам переместиться в более защищенный лабораторный модуль орбитальной станции. То есть трое россиян, в отличие от астронавтов NASA пережили мощную солнечную бурю, находясь не на своих привычных местах для сна.

Согласно сообщению NASA, российские астронавтам Олегу Платонову, Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому предложили переночевать в другом месте. Экипажу МКС также был предоставлен список мест на борту МКС, которых следует избегать во время солнечной бури.

Кроме российских астронавтов на борту МКС находятся астронавты NASA Эдвард Майкл Финк, Джонатан Ким и Зена Кардман, а также японский Кимия Юи. Последние четверо отправились на МКС 1 августа на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon и, как ожидается, пробудут на орбите еще три месяца.

Фокус

Читайте нас также:
#NASA #космос #МКС #солнце
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео