Трем астронавтам на Международной космической станции пришлось провести ночь не на своих обычных местах, а в лабораторном модуле. Это была вынужденная мера из-за того, что солнечные частицы могли оказать негативное влияние на здоровье астронавтов на орбите, пишет Фокус.

В ночь с 11 на 12 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка в этом году класса Х5.1, которая сопровождалась сильным выбросом плазмы. Солнечные частицы, достигшие Земли врезалась в магнитное поле планеты и частично проникли в верхние слои атмосферы. В результате возникла геомагнитная буря, а также красочные полярные сияния. Но из-за мощной солнечной бури трем российским астронавтам на Международной космической станции (МКС) пришлось спать не на своих обычных местах в качестве меры предосторожности, пишет Space.

Самая сильная вспышка на Солнце в 2025 году сопровождалась мощным корональным выбросом массы, который достиг Земли. Те же заряженные солнечные частицы, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая полярные сияния, также приносят тяжелые радиоактивные ионы. Они могут быть опасными для здоровья астронавтов на орбите.

В NASA обнаружили, что МКС находится в зоне повышенной космической радиации, а потому Центр управления МКС, который находится в Хьюстоне, США, поручил трем российским астронавтам переместиться в более защищенный лабораторный модуль орбитальной станции. То есть трое россиян, в отличие от астронавтов NASA пережили мощную солнечную бурю, находясь не на своих привычных местах для сна.

Согласно сообщению NASA, российские астронавтам Олегу Платонову, Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому предложили переночевать в другом месте. Экипажу МКС также был предоставлен список мест на борту МКС, которых следует избегать во время солнечной бури.

Кроме российских астронавтов на борту МКС находятся астронавты NASA Эдвард Майкл Финк, Джонатан Ким и Зена Кардман, а также японский Кимия Юи. Последние четверо отправились на МКС 1 августа на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon и, как ожидается, пробудут на орбите еще три месяца.

Фокус