В рамках миссии по исследованию Марса успешно запущена ракета компании Blue Origin 0 96

Техно
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В рамках миссии по исследованию Марса успешно запущена ракета компании Blue Origin
ФОТО: пресс-фото

Ракета New Glenn космической компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса в четверг успешно стартовала с территории американского штата Флорида в рамках своего второго полёта, чтобы доставить на Марс два орбитальных аппарата, сообщает LETA со ссылкой на DPA и AFP.

Кроме того, первая ступень ракеты, предназначенная для многократного использования, успешно вернулась на Землю.

98-метровая ракета, названная в честь первого американского астронавта на орбите Земли Джона Гленна, была запущена с мыса Канаверал во Флориде, свидетельствуют опубликованные компанией Blue Origin изображения.

Запуск ранее дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных условий и опасений по поводу возможного влияния мощной магнитной бури.

Американское космическое агентство NASA сообщило, что двойной космический аппарат Escapade проведёт примерно год на околоземной орбите, а в ноябре 2026 года отправится к Марсу. Аппараты могут достичь Красной планеты в сентябре 2027 года и приступить к научной миссии в 2028 году.

С помощью этой миссии NASA, в частности, планирует изучать атмосферу Марса.

Двухступенчатая ракета New Glenn разрабатывалась более десяти лет. Её ступени расположены одна над другой и активируются поэтапно во время полёта через атмосферу Земли.

Предусмотрено, что после отделения первая ступень ракеты New Glenn возвращается на Землю и совершает вертикальную посадку, чтобы её можно было повторно использовать как минимум в 25 запусках.

Первоначально запуск New Glenn был запланирован на 2020 год, но неоднократно откладывался. Полёт в итоге состоялся в январе этого года. Хотя ракета успешно достигла орбиты, возвращение первой ступени тогда не увенчалось успехом.

Компания Blue Origin стремится конкурировать с SpaceX Илона Маска, ракеты которой также разработаны для частичного или полного многократного использования, что существенно снижает затраты на запуски и количество производимых отходов.

Читайте нас также:
#NASA #космос #конкуренция #технологии #Марс #ракета #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

