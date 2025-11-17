Baltijas balss logotype
Бесшумный сверхзвуковой самолет успешно летает в Америке 0 1505

Техно
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Для Х-59 характерны необычно длинный, заостренный нос.

На секретной базе ВВС США в Палмдейле успешно завершился первый испытательный полет уникального бесшумного сверхзвукового самолета NASA X-59 (QueSST) — детища Skunk Works (подразделение Lockheed Martin).

Разработчикам Х-59 удалось решить крайне сложную задачу — с помощью совершенно новой аэродинамики избавиться от оглушительных звуковых ударов мощностью до 140 децибел в момент преодоления звукового барьера, что прежде создавало большие проблемы для жителей близлежащих городов.

Для Х-59 характерны необычно длинный, заостренный нос, специальная форма фюзеляжа и крыльев, рассекающих единую ударную волну на несколько. В результате прежние 140 Дб снизились до вполне приемлемых 60-80 децибел, что примерно соответствует хлопку закрывающейся двери автомобиля.

Однако стоит уточнить — первый полет Х-59 проходил на дозвуковой скорости. Полеты на сверхзвуке начнутся в ближайшие месяцы и сразу над населенными пунктами, после чего специалисты NASA планируют собрать отзывы жителей об уровне звукового эффекта. При положительном результате запрет на полеты будущих пассажирских сверхзвуковых самолетов над населенными пунктами будет пересмотрен регуляторами.

#NASA #авиация #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
