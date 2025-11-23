Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге запускают беспилотные такси 3 761

Техно
Дата публикации: 23.11.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: В Риге запускают беспилотные такси

Работающая в Латвии каршеринговая компания запускает проект беспилотного общественного транспорта: первый маршрут - от аэропорта до центра Риги.

Портал Labs of Latvia cообщает, что латвийский сервис каршеринга объявил о начале крупного проекта по внедрению беспилотных пассажирских перевозок. Для этого компания интегрирует камеру-технологию искусственного интеллекта от Imagry, позволяющую автомобилям передвигаться без водителя.

На первом этапе беспилотные электромобили будут курсировать между Рижским аэропортом и памятником Свободы.

А в 2027 году появится возможность вызвать беспилотник по требованию через специальное мобильное приложение - до любого пункта назначения в городе.

Министерство экономики поможет создать правовую, техническую и операционную базу для внедрения беспилотного транспорта в стране.

Латвия становится одной из первых стран Европы, где запускается проект беспилотного общественного транспорта - это открывает новые возможности для бизнеса, инвестиций и научной среды.

Как работает технология Imagry

Система позволяет автомобилю “видеть” окружение, анализировать дорожную ситуацию, планировать траекторию и полностью самостоятельно двигаться в городских условиях. Решение можно быстро адаптировать к разным маршрутам - от аэропорта до центра или районам за пределами Риги.

Imagry уже внедрена в США, Германии, Японии и Израиле, но в Прибалтике используется впервые.

Читайте нас также:
#Латвия #Европа #транспорт #технологии #министерство экономики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(3)
  • AE
    Alex Evi
    24-го ноября

    А как же сдача на права ??? Или роботов это не касается?

    2
    0
  • Лк
    Летучий корабль
    23-го ноября

    Воздержусь.

    10
    0
  • NB
    Nose Bose
    23-го ноября

    а эта лабуда на права сдавала инспекторам CSDD? Если нет, то и прав на движение в стране у нее нет :)

    14
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Астрономы наконец-то объяснили странную физику огромных призрачных структур в космосе
Изображение к статье: Что произойдет с человеком, если в него врежется маленькая черная дыра: у физиков есть ответ
Изображение к статье: Наше светило переживает невиданные катаклизмы. Иконка видео
Изображение к статье: Этот мох вырос из споры, которая находилась в открытом космосе девять месяцев. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео