Работающая в Латвии каршеринговая компания запускает проект беспилотного общественного транспорта: первый маршрут - от аэропорта до центра Риги.

Портал Labs of Latvia cообщает, что латвийский сервис каршеринга объявил о начале крупного проекта по внедрению беспилотных пассажирских перевозок. Для этого компания интегрирует камеру-технологию искусственного интеллекта от Imagry, позволяющую автомобилям передвигаться без водителя.

На первом этапе беспилотные электромобили будут курсировать между Рижским аэропортом и памятником Свободы.

А в 2027 году появится возможность вызвать беспилотник по требованию через специальное мобильное приложение - до любого пункта назначения в городе.

Министерство экономики поможет создать правовую, техническую и операционную базу для внедрения беспилотного транспорта в стране.

Латвия становится одной из первых стран Европы, где запускается проект беспилотного общественного транспорта - это открывает новые возможности для бизнеса, инвестиций и научной среды.

Как работает технология Imagry

Система позволяет автомобилю “видеть” окружение, анализировать дорожную ситуацию, планировать траекторию и полностью самостоятельно двигаться в городских условиях. Решение можно быстро адаптировать к разным маршрутам - от аэропорта до центра или районам за пределами Риги.

Imagry уже внедрена в США, Германии, Японии и Израиле, но в Прибалтике используется впервые.