МВФ пугает: ИИ накроет рынок труда «как цунами» – под угрозой до 60% рабочих мест 2 364

Техно
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: МВФ пугает: ИИ накроет рынок труда «как цунами» – под угрозой до 60% рабочих мест

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что стремительное проникновение искусственного интеллекта может радикально перекроить глобальный рынок труда.

Об этом она сказала на саммите G20 в Южно-Африканской Республике. По ее словам, глобальная экономика работает лучше, чем ожидали после всех шоков последних лет – COVID, войны, торговые напряжения, – но хуже, чем нужно.

В МВФ считают, что искусственный интеллект может стать драйвером экономики, добавив около 1 процентного пункта к глобальному росту.

"Но мы должны осознавать, что искусственный интеллект проникает в нашу жизнь чрезвычайно быстро. И не все страны готовы к этому. В развитых экономиках под влияние изменений может попасть до 60% рабочих мест; на развивающихся рынках – около 40%; а в странах с низким доходом – 26%. Так что искусственный интеллект накрывает рынок труда, как цунами", – сказала она.

Георгиева призвала правительства инвестировать в цифровые системы и образование, а также формировать правила, которые способствовали бы инновациям, но не отдавали предпочтение машинам перед людьми.

#covid-19 #образование #искусственный интеллект #МВФ #g20 #рынок труда #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    ИИ не сможет работать руками. Так, что больше всего потеряют рабочих мест теоретики и фантазеры, а также бумагомаратели. Правительство Латвии полностью можно заменить ИИ , хуже точно не будет, причем и расходов на один комп.

    3
    0
  • HSHO
    H2S H2O
    25-го ноября

    Ни чего страшного в срочном порядке введут налог на ии чтоб содержать безработных и все будет в порядке

    2
    1

