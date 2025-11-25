Об этом она сказала на саммите G20 в Южно-Африканской Республике. По ее словам, глобальная экономика работает лучше, чем ожидали после всех шоков последних лет – COVID, войны, торговые напряжения, – но хуже, чем нужно.

В МВФ считают, что искусственный интеллект может стать драйвером экономики, добавив около 1 процентного пункта к глобальному росту.

"Но мы должны осознавать, что искусственный интеллект проникает в нашу жизнь чрезвычайно быстро. И не все страны готовы к этому. В развитых экономиках под влияние изменений может попасть до 60% рабочих мест; на развивающихся рынках – около 40%; а в странах с низким доходом – 26%. Так что искусственный интеллект накрывает рынок труда, как цунами", – сказала она.

Георгиева призвала правительства инвестировать в цифровые системы и образование, а также формировать правила, которые способствовали бы инновациям, но не отдавали предпочтение машинам перед людьми.