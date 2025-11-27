27 ноября 2025 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-28» стартовала с космодрома Байконур (Казахстан), успешно вывела корабль на орбиту и, в итоге, помогла ему добраться до МКС.

На борту корабля в космос доставлены космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Экипаж войдёт в состав 74-й долговременной экспедиции на МКС, запланированная продолжительность работы которой составит 242 дня. Ракета взлетела с площадки в 11:27:57 по латвийскому времени. Стыковка со станцией к модулю «Рассвет» состоялась в автоматическом режиме в 15:34.

Сближение со станцией прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая позволила добраться до места назначения всего за несколько часов. После проведения проверок герметичности стыка экипаж приступит к переходу на борт станции.

После запуска ракеты к МКС на месте старта были обнаружены повреждения, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Как объяснила пресс-служба, после пуска могут появляться повреждения, поэтому «в мировой практике обязателен подобный осмотр». В настоящий момент проводится оценка состояния стартового комплекса: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».