Зеленый фрагмент кометы со скоростью 160 000 км/ч взорвался над США 0 364

Техно
Дата публикации: 28.11.2025
Focus

Яркий болид осветил небо над Великими озерами и был виден за сотни километров от места падения, пишет Фокус.

Над Великими озерами в штате Мичиган (США) взорвался зеленый болид. Так называют очень яркие метеоры, то есть вошедшие в атмосферу Земли космические камни. Считается, что этим болидом был фрагмент кометы, взорвавшийся в атмосфере и сгоревший в ней, пишет Live Science.

23 ноября десятки очевидцев сообщили о метеоре, пролетевшем по небу, прежде чем взорваться, превратившись в зеленый "огненный шар". Камеры запечатлели быстрый полет объекта и его падение. Этот болид был замечен в штатах Мичиган, Висконсин и Индиана, а также на расстоянии до 550 километров от места происшествия.

Ученые из NASA отследили траекторию полета метеора с помощью видеозаписей и других данных. Объект был замечен на высоте примерно в 100 км над Великими озерами затем пролетел со скоростью 160 000 км/ч и распался на части на высоте 74 км.

Ученые считают, что этот болид не является частью метеорного потока Леониды, через который проходит Земля с 6 по 30 ноября. Метеоры этого потока имеют очень высокую скорость. Они врезаются в атмосферу Земли на скорости до 260 000 км/ч. Такая скорость часто приводит к появлению ярких болидов.

Ученые из NASA считают, что данный объект является небольшим фрагментом кометы. Большинство комет и метеоров можно увидеть невооруженным глазом, но для их фотографирования требуется хорошее оборудование.

Болиды иногда имеют зеленый цвет из-за высокой концентрации металлов, таких как никель, в то время как более быстрые метеоры обычно имеют более яркие цвета. Например, натрий придает болидам ярко-желтый цвет, а магний — сине-белый.

Подобные зеленые цвета были и у других болидов. Например, в июле 2022 года зеленый болид был замечен над Новой Зеландией, а в ноябре 2022 года еще один упал в озеро Онтарио. Последний стал самым маленьким астероидом, когда-либо зарегистрированным в космосе, его диаметр составлял всего 40–60 сантиметров.

Фокус

#NASA #космос #наука #метеорит #комета
