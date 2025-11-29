В четверг, 27 ноября, Россия запустила с космодрома Байконур пилотируемый корабль "Союз МС-28". Старт был успешный, однако при этом, во время запуска была повреждена стартовая площадка - единственная в России для отправки в космос людей.

Как это произошло? В "Роскосмосе" не уточняют масштабов повреждений, однако известно, что на стартовой площадке №31 обвалилась часть обслуживающей кабины, так называемого выдвижного "балкона". Эта конструкция - высокотехнологичная платформа, по которой инженеры поднимаются на верхние уровни ракеты, через которую проводятся последние предстартовые проверки. И она должна полностью отойти от ракеты перед запуском.

Если же платформа застревает или работает некорректно, то повреждается все, что окружает ракету.

Здесь именно так и произошло. "Балкон" должен был автоматически уйти в специальную нишу перед стартом. Но он остался в зоне действия реактивного пламени и был... сорван струей двигателей ракеты.

Фактически, пламя двигателей просто "сдуло" платформу (на которой за два дня до этого стоял епископ, освящая ракету).

По мнению аналитиков в этой сфере, авария произошла именно сейчас из-за совпадения нескольких факторов. Речь и об общем износе инфраструктуры Байконура, часть которого была построена еще в 60-х годах прошлого века. Повлияла и хроническая нехватка инвестиций в отрасль, и кадровая деградация "Роскосмоса". И, конечно, свои коррективы внесла спешка. Наконец, на таких площадках важнее техническая дисциплина, а не ритуальные практики, которые и отвлекают, и создают дополнительные риски.

Почему это критично для российской космонавтики?

Дело в том, что площадка №31 - единственный действующий комплекс, с которого можно запускать пилотируемые корабли "Союз" и экипажи к МКС, а также грузовые "Прогресс".

Но в четверг повреждения получил стартовый стол, без которого такие запуски просто невозможны. То есть, впервые за 64 года (с 1961 года) Россия больше не может отправлять космонавтов на Международную космическую станцию самостоятельно. В частности об этом заявил аналитик космонавтики Виталий Егоров.

Конечно, нельзя сказать, что это навсегда. По оценкам независимых экспертов, срок восстановления повреждения может достигать 1-2 года. Теоретически, в этот период Россия должна была бы использовать еще одну площадку - №1 ("Гагаринский старт"). Но не сможет. Эту площадку россияне должны были модернизировать вместе с ОАЭ, но Эмираты отказались от сотрудничества после начала войны РФ против Украины. Инвестиции не пошли, модернизацию заморозили и старт с этой площадки тоже невозможен.