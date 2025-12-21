Конец? Заявлено о крахе эпохи дешевой электроники - теперь техника сильно подорожает

Дата публикации: 21.12.2025
Аналитики предупреждают: уже в скором будущем смартфоны и компьютеры сильно подорожают.

Эпоха дешевой электроники близится к концу. В ближайшей перспективе смартфоны и компьютеры будут только дорожать в связи с ростом цен на комплектующие на мировых рынках, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, цена ноутбуков в российском ритейле уже подскочила приблизительно на 10 процентов, а после Нового года они подорожают с еще большей силой. Главным элементом, из-за подорожания которого техника показывает рост в стоимости, является оперативная память. Так, за последние месяцы спрос на эту деталь сильно вырос из-за крупных IT-компаний, которые активно закупают их для повышения мощностей своих дата-центров, работающих на обучение ИИ.

В результате «оперативка» начала расти в цене. Эта общемировая тенденция повлекла за собой и другие изменения на рынке: стали дорожать видеокарты, SSD и жесткие диски. Поэтому и произошел рост стоимости всей электроники в целом, поскольку она состоит из этих запчастей.

«Если говорить про бюджетные ноутбуки, которые стоили около 200 евро — сейчас они поднялись в цене до 270-280 евро. Они продолжат дорожать и к Новому году, и после Нового года — стоимость составит уже 300 евро и выше», — добавил специалист, указав, что сегодня в цене растет все, что завязано на оперативной памяти.

Все это позволяет сделать неутешительный прогноз — ни один сегмент рынка техники не сможет избежать подорожания, говорит Муртазин. Увеличение цены коснется как комплектующих, вроде видеокарт, так и смартфонов и прочих устройств, подытожил он.

Ранее специалисты Windows Central сообщили, что для экономии на сборке ПК стоит отказаться от лишних функций. Чтобы не переплачивать, пользователям посоветовали отказаться от покупки оперативной памяти DDR5 с необязательными и лишними функциями — например, RGB-подсветкой или стильными радиаторами охлаждения.

#цены #компьютеры #рынок #технологии #смартфоны
