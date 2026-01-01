Многие люди отслеживают даты полнолуния, чтобы лучше планировать наблюдения за небом, и 2026 год включает несколько значительных лунных событий. В течение года можно будет наблюдать 13 полнолуний, а также редкие затмения.

Январь будет особенно значимым, поскольку в нем можно наблюдать яркое полнолуние, видимое в большей части мира, пишет Live Science.

Январское полнолуние, известное как "Волчья луна", можно будет увидеть 3 января и оно достигнет своей полной фазы в 5:02 утра по восточному стандартному времени (12:02 по рижскому времени).

Это событие завершит серию из четырех Суперлуний, которая началась в октябре и продолжалась в течение ноября и декабря. В 2026 году можно будет наблюдать три Суперлуния и два лунных затмения, одно из которых будет полным и видимым из частей Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Суперлуние можно наблюдать когда полная луна появлялась вблизи перигея, ближайшей точки своей эллиптической орбиты вокруг Земли. Это положение делает луну немного больше и ярче, чем обычно.

Противоположное событие, микролуние, происходит когда полная луна появляется вблизи апогея, самой отдаленной точки своей орбиты.

В марте состоится два лунных затмения, одно из которых будет полным. Оно произойдет 3-го марта, когда луна пройдет через внутреннюю тень Земли, из-за чего она на короткое время приобретет красный оттенок. В августе состоится частичное лунное затмение.

Полные месяцы 2026 года

Согласно сайту timeanddate.com, в 2026 году можно будет наблюдать полнолуние в такие даты:

3 января: Волчий месяц (12:02 по рижскому времени) — Суперлуние (12:02 по рижскому времени) — Суперлуние

2 февраля: Снежная луна (00:09 по рижскому времени)

3 марта: Червивая Луна (13:37 по рижскому времени) — полное лунное затмение

2 апреля: Розовая Луна (04:11 UTC по рижскому времени)

1 мая: Цветочная Луна (19:23 по рижскому времени)

31 мая: Голубая Луна (10:45 по рижскому времени)

30 июня: Клубничная луна (01:56 по рижскому времени) — микролуна

29 июля: Луна оленя (16:35 по рижскому времени)

28 августа: Луна осетра (06:18 по рижскому времени) — частичное лунное затмение

26 сентября: Луна урожая (18:49 по рижскому времени)

26 октября: Луна охотника (06:11 по рижскому времени)

24 ноября: Бобровая луна (16:53 по рижскому времени) — Суперлуна

24 декабря: Холодная луна (03:28 по рижскому времени) — Суперлуние

Фазы луны

Обычно ученые разделяют 29,5-дневный цикл Луны на восемь отдельных фаз, исходя из того, как Луна, Земля и Солнце располагались относительно друг друга. Цикл начинается с новолуния, когда Луна проходит непосредственно между Землей и Солнцем.

Во время этой фазы Луна не видна с Земли, поскольку солнечный свет не отражается от ее стороны, обращенной к Земле.

Новолуние также является единственным моментом, когда может произойти солнечное затмение. В 2026 году произойдут два центральных солнечных затмения: кольцеобразное затмение 17 февраля и полное солнечное затмение 12 августа.

По мере удаления Луны от прямой линии Солнца, все больше света отражается от ее поверхности, обозначая фазы роста.

Первой видимой фазой является растущий серп, за которым следует первая четверть, когда половина видимой поверхности Луны была освещена. Далее следует фаза растущей Луны, когда освещено более половины Луны, но она еще не полная.

Середина цикла — полнолуние, которое восходит, когда Луна и Солнце находятся по разные стороны Земли. На этой стадии вся сторона Луны, обращенная к Земле, является освещенной.

После этого начинается фаза убывания. По мере того как отраженный свет продолжал уменьшаться, Луна возвращается к новолунию, завершая цикл и начиная процесс заново.

Фокус