Baltijas balss logotype
Яркий болид пролетел над Латвией - возможно падение фрагментов возле Риги 0 293

Техно
Дата публикации: 16.01.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Яркий болид пролетел над Латвией - возможно падение фрагментов возле Риги
ФОТО: pixabay

На днях ночную вспышку над Латвией вызвал болид — редкий для региона яркий метеор. Астрономы допускают, что небольшие фрагменты могли достичь земли недалеко от Риги, однако точная траектория пока устанавливается.

В среду вечером небо над Латвией озарила яркая вспышка — в атмосферу Земли вошел болид, или очень яркий метеор. Как рассказали в Латвийском астрономическом обществе, наблюдавшееся явление относится к редким для Латвии, сообщает LSM+.

«То, что мы наблюдали, — это так называемый болид. Иными словами, очень яркий метеор, который по своей яркости превосходит все остальное, что в тот момент светилось на небе. По сути, это каменное или каменно-металлическое тело, которое на большой скорости вошло в атмосферу Земли и сгорело», — пояснил руководитель проектов Латвийского астрономического общества Мартиньш Гиллс.

По его словам, объект, предположительно, был не очень большого размера, однако полностью исключать падение его фрагментов нельзя. «Скорее всего, тело было небольшим, но после его сгорания возможно, что что-то все же упало на землю», — отметил Гиллс.

Чтобы определить возможное место падения метеорита, ученым необходимо восстановить точную траекторию полета болида. «По нескольким точкам наблюдения нужно определить траекторию полета, а затем оценить свободное падение — где в дальнейшем мог упасть метеорит или несколько метеоритов, если он распался на фрагменты.

Первичная оценка сейчас такова: это произошло не слишком далеко от Риги, немного южнее и юго-восточнее, но точных расчетов пока нет. Это очень приблизительно», — рассказал представитель астрономического общества.

Яркие метеоры, или болиды, наблюдаются несколько раз в год. Иногда они могут появляться и днем, однако тогда остаются практически незаметными для наблюдателей. «Нужно сказать, что последний раз метеорит в Латвии был реально найден более 130 лет назад», — добавил Гиллс.

Читайте нас также:
#Рига #Латвия #астрономия #метеорит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
