Актинии с медузами первыми в мире научились спать, выяснила израильская наука 0 70

Техно
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Актинии расслабляются в водном покое.

Актинии расслабляются в водном покое.

Способность снижать нейронные повреждения ДНК – это древняя черта, уже присутствующая у простейших животных.

Исследователи из израильского Университета Бар-Илан показали, что одна из ключевых функций сна – защита нейронов от повреждений ДНК – возникла сотни миллионов лет назад, еще у медуз и актиний.

Спят все животные с нервной системой, хотя сон создает риски для выживания: во время сна снижается бдительность, животные становятся уязвимыми для хищников, прерываются жизненно важные процессы, такие как питание. Сохранение сна в ходе эволюции долгое время оставалось биологической загадкой. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communication, показывает, что незаменимая функция сна появилась на самых ранних этапах эволюции животных и оказалась настолько важна, что перевесила связанные с ним опасности.

В новой работе ученые изучили паттерны сна у двух древнейших групп животных: дневных медуз, которые спят в основном ночью, и сумеречных актиний, которые спят от рассвета до середины дня. Оба вида спят примерно восемь часов в сутки – столько же, сколько человек. Несмотря на различия в образе жизни и механизмах контроля сна, у них обнаружена общая закономерность: повреждения ДНК накапливаются в нейронах во время бодрствования и снижаются во время сна. Когда животных лишали сна и повреждения ДНК нарастали – и медузы, и актинии затем спали дольше обычного.

Такое поведение, известное как восстановительный сон, позволяло снизить уровень повреждений.

"Наши результаты показывают, что способность сна снижать нейронные повреждения ДНК – это древняя черта, уже присутствующая у простейших животных с нервной системой, – говорит соавтор работы профессор Лиор Аппельбаум. – Сон возник и эволюционировал для обеспечения работы нейронов – функции настолько фундаментальной, что она сохранилась во всем животном царстве".

Ученые считают, что главная ценность исследования в понимании абсолютной необходимости сна для любого организма с нервной системой. Оно показывает, что защита нейронов с помощью сна – это не случайный побочный эффект, а первичная, древнейшая функция, возникшая с появлением нервной системы еще у примитивных животных.

#животные #наука #университет #сон #ДНК #исследования
