Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Для Windows выпустили экстренное обновление 0 283

Техно
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для Windows выпустили экстренное обновление
ФОТО: Global Look Press

Windows 11 получила экстренное обновление, исправляющее ошибку выключения ПК.

Корпорация Microsoft признала одну из новых проблем Windows 11 и выпустила исправление для операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Windows Central.

О проблеме, из-за которой ОС не могла выключиться или перейти в режим сна, стало известно в середине января. По словам журналистов профильного медиа, неполадки были вызваны ошибкой, которую в Microsoft поспешили исправить.

Проблему выключения персональных компьютеров (ПК) поправили в обновлениях KB5077744 и KB5077797. В Microsoft подчеркнули, что неполадка была обнаружена только на устройствах с включенной функцией System Guard Secure Launch.

По словам редактора Windows Central Зака Боудена, в Microsoft все еще не исправили несколько проблем, о которых пользователи рассказали в 2025 году. Так, в ОС перестала корректно работать среда восстановления Windows. Кроме того, потребители пожаловались на то, что темная тема Windows может отображаться с ошибками. «Проблемы надо решить, если Microsoft хочет улучшить общий имидж Windows 11, который сейчас находится в плачевном состоянии», — подытожил Боуден.

Читайте нас также:
#microsoft
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У Apple закончились ноутбуки
Изображение к статье: Обновлением Windows случайно сломали программу Microsoft
Изображение к статье: Датская разведка испугалась Bluetooth-наушников из-за конфликта с США
Изображение к статье: На Земле началось затишье перед бурей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео