Латвийская академия наук назвала самые значимые достижения в латвийской науке за прошлый год. Одним из них стало открытие новой молекулы лекарственного вещества командой исследователей Института органического синтеза — это важная основа для создания препаратов против диабета и ожирения. Уже проведены и успешные клинические испытания, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Команда учёных под руководством доктора Илги Мутуле работает в лабораториях Латвийского института органического синтеза около десяти лет. За это время были синтезированы тысячи молекул, и именно молекула ATR-258 оказалась наиболее перспективной для разработки нового лекарства.

«Если всего мы синтезировали около 1500 соединений, то это вещество — 258-е. Буквы в названии — это аббревиатура компании-партнёра, с которой мы сотрудничаем», — объясняет ведущая исследовательница института Илга Мутуле.

Латвийские учёные сотрудничают с фармацевтической компанией, основанной исследователями Стокгольмского университета. Цель — создать новое лекарство, которое позволит значительно улучшить лечение диабета 2-го типа.

«То есть сахар из крови направляется в мышцы. Это и есть то особое открытие, которое позволяет развивать это соединение как лекарство», — отмечает Илга.

Новое лекарство борется с диабетом по-новому и уникальным способом. Уже успешно пройдена первая фаза клинических испытаний.

«Они показали, что препарат безопасен для пациентов, а также в доклинических исследованиях на животных моделях доказана его эффективность. Использование этого медикамента позволяет снизить уровень сахара в крови».

Тем не менее, нынешние успехи — это только примерно половина пути. Впереди ещё несколько лет исследований в химических лабораториях и испытаний не только на животных, но и с участием людей. Однако главное — латвийские учёные из Института органического синтеза уже доказали, что применяемые ими методы эффективны и пригодны для дальнейших исследований.

