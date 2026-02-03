Baltijas balss logotype
НАСА перенесло запуск миссии к Луне 0 118

Техно
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: НАСА перенесло запуск миссии к Луне
ФОТО: Unsplash

НАСА перенесло на март запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II.

НАСА с февраля на март перенесло запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

«После завершения сегодняшней генеральной репетиции мы переносим сроки запуска с февраля на март, [в этом месяце] появится самая ранняя возможность для запуска Artemis II», — сказала глава НАСА Джаред Айзекман.

Руководитель отметил, что во время генеральной репетиции возникла утечка жидкого кислорода в районе центрального блока сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), причины которой необходимо выяснить и устранить.

Ранее НАСА сообщало, что погодные условия позволяют провести завершающие испытания сверхтяжелой ракеты SLS в понедельник, 2 февраля, в связи с чем первая попытка запуска миссии Artemis II может состояться уже через шесть суток — 8 февраля.

Читайте нас также:
#космос #луна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

