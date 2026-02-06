Разработка системы жизнеобеспечения российского лунного корабля ПТК НП (пилотируемый транспортный корабль нового поколения) завершена. В СМИ он также называется «Орёл».

Об этом сообщил гендиректор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения Александр Цыганков.

«Системы жизнеобеспечения готовы. Назначение то же самое, что на Международной космической станции, только проще», — сказал он.

По его словам, корабль будет оснащен туалетом для космонавтов для приема урины в процессе перелета. На корабле также будет установлен блок, обеспечивающий подогрев воды.

В ближайшее время системам жизнеобеспечения предстоит пройти через межведомственные испытания лунного корабля, отметил Цыганков. Кроме того, институт готов адаптировать системы для других пилотируемых объектов по запросу заказчика.

Корабль ПТК НП будет доставлять людей и грузы на космические станции к околоземной орбите, его разработка входит в российскую лунную программу. Аппарат должен заменить пилотируемые корабли «Союз». Объект сможет до года оставаться в составе орбитальной станции на низкой околоземной орбите, а также до 180 дней — в составе окололунной станции. В орбитальном режиме корабль сможет лететь автономно до 30 суток, а в лунном — до 10 дней.

Благодаря новым композитным материалам и алюминиевому сплаву 1570С корабль получится более лёгким и прочным, чем если бы он был изготовлен из тех же материалов, что и «Союзы». Как и корабли «Союз», «Орёл» будет располагать смешанной системой посадки: парашютами и тормозными двигателями, что позволит ему приземляться в радиусе 5 км. Однако, в отличие от «Союза» на «Орле» планируется использование 3 тормозных и 3 основных парашютов. В случае отказа одного из парашютов должна сохраняться возможность безопасной посадки. «Орёл» получит систему стыковки «Курс-Л» от кораблей «Союз»