Грибок Candida albicans, который обычно является частью нормальной микробиоты человека, способен усиливать агрессивные свойства меланомы — одной из наиболее опасных форм рака кожи. К такому выводу пришли ученые, исследовав, как контакт опухолевых клеток с этим микроорганизмом влияет на их поведение. Работа опубликована в Scientific Reports (Sci Rep).

В ходе экспериментов выяснилось, что при взаимодействии с Candida albicans клетки меланомы начинают активнее перемещаться, легче прикрепляются к другим тканям и формируют среду, благоприятную для роста кровеносных сосудов внутри опухоли. Это создает условия, при которых раковые клетки получают больше кислорода и питательных веществ, а также повышается вероятность их распространения по организму. При этом скорость деления клеток существенно не менялась, что указывает именно на рост агрессивности опухоли, а не на ускорение ее увеличения в размерах.

Молекулярный анализ показал, что грибок запускает в опухолевых клетках несколько сигнальных каскадов, связанных с воспалением, гипоксией и перестройкой энергетического обмена. В частности, активируются пути p38-MAPK и HIF-1α, которые известны своей ролью в формировании метастазов и поддержании жизнеспособности опухолей. Дополнительно меняется метаболизм клеток: они переходят на более «экономичный» режим получения энергии, характерный для злокачественных новообразований.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не означают, что Candida albicans вызывает рак кожи. Однако данные указывают на то, что присутствие грибка может способствовать более тяжелому течению заболевания.