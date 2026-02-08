Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Назван неочевидный фактор усиления агрессивности рака 0 462

Техно
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван неочевидный фактор усиления агрессивности рака
ФОТО: Global Look Press

Грибок Candida albicans усиливает агрессивные свойства меланомы.

Грибок Candida albicans, который обычно является частью нормальной микробиоты человека, способен усиливать агрессивные свойства меланомы — одной из наиболее опасных форм рака кожи. К такому выводу пришли ученые, исследовав, как контакт опухолевых клеток с этим микроорганизмом влияет на их поведение. Работа опубликована в Scientific Reports (Sci Rep).

В ходе экспериментов выяснилось, что при взаимодействии с Candida albicans клетки меланомы начинают активнее перемещаться, легче прикрепляются к другим тканям и формируют среду, благоприятную для роста кровеносных сосудов внутри опухоли. Это создает условия, при которых раковые клетки получают больше кислорода и питательных веществ, а также повышается вероятность их распространения по организму. При этом скорость деления клеток существенно не менялась, что указывает именно на рост агрессивности опухоли, а не на ускорение ее увеличения в размерах.

Молекулярный анализ показал, что грибок запускает в опухолевых клетках несколько сигнальных каскадов, связанных с воспалением, гипоксией и перестройкой энергетического обмена. В частности, активируются пути p38-MAPK и HIF-1α, которые известны своей ролью в формировании метастазов и поддержании жизнеспособности опухолей. Дополнительно меняется метаболизм клеток: они переходят на более «экономичный» режим получения энергии, характерный для злокачественных новообразований.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не означают, что Candida albicans вызывает рак кожи. Однако данные указывают на то, что присутствие грибка может способствовать более тяжелому течению заболевания.

Читайте нас также:
#медицина #онкология #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Volkswagen обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европе
Изображение к статье: В Китае сообщил о прорыве в разработке термоядерных реакторов нового поколения
Изображение к статье: Иллюстрационное фото.
Изображение к статье: Это чудо природы надо спасти во имя будущего. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео