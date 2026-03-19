Специалисты из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне успешно испытали прототип комбинации грузового робота и экзоскелета. Он выполнен в виде «кентавра» – под грузовой площадкой установлены две ноги, а сама она крепится к спине человека, который одновременно является опорой и навигационным устройством. Такая конструкция облегчает перенос тяжелых грузов на большие расстояния, для чего промышленные экзоскелеты не предназначены.

Важная черта – это обособленный механизм, который действует самостоятельно, хотя и синхронизирует свои движения с человеком. Для этого в нем предусмотрена модель прогнозирующего управления и планирования траектории. Она позволяет роботизированным ногам координировать движение со скоростью и направлением ходьбы пользователя.

Инженеры использовали упругую связь с нелинейной жесткостью между человеком и роботом. При малых нагрузках сцепка остается жесткой — робот просто переставляет ноги в такт человеку. При повышении нагрузки он начинает подстраиваться с тем, чтобы перенять на себя часть веса – это влияет на характер движения ног робота. Он все так же движется за оператором, в том же темпе, но меняется характер походки.

Такой робот может облегчить переносимый вес на 35-50 % в зависимости от вида груза. Давление на стопы оператора уменьшается на 52 %. Данных о времени работы и предельной грузоподъемности нет – все же, это пока лишь прототип. Но потенциальная область его использования уже понятна — например, перенос грузов в условиях военных конфликтов и при спасательных операциях.