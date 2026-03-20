Ужасающий «черный дождь» выпал в столице Ирана после того, как авиаудары США и Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре выбросили в воздух токсичные облака. Ученые встревожены его воздействием на здоровье людей.

На прошлой неделе жители столицы Ирана, Тегерана, столкнулись с закопченными зданиями, автомобилями и улицами, ядовитым воздухом, обжигающим легкие, и жжением в глазах после того, как США и Израиль нанесли авиаудары по нефтяной инфраструктуре Ирана, пишет Фокус.

После бомбардировок нефтяных объектов Ирана со стороны США и Израиля в атмосферу были выброшены огромные клубы ядовитого дыма. Эти опасные облака впоследствии вернулись на землю в виде смертоносного "черного дождя". Ситуация оказалась настолько серьезной, что глобальные органы здравоохранения, в том числе и ВОЗ, выступили с предупреждением о риске для общественного здоровья.

Исследователи отмечают, что ужасающие клубы густого черного дыма наблюдались и в других районах Ближнего Востока. Если ситуация продолжит обостряться, иранцы будут не единственными, кому угрожает "черный дождь".

Эксперты считают, что последствия для здоровья тех, кто столкнулся с "черным дождем", поскольку контакт с этим ядовитым явлением может представлять непосредственную и долгосрочную опасность.

Отметим, что с момента начала американо-израильских бомбардировок Ирана 28 февраля, ВВС подтвердили минимум четыре атаки на иранские нефтеперерабатывающие заводы в окрестностях Тегерана. В столице Ирана, как известно, проживает около 10 миллионов человек, а еще миллионы живут в соседних регионах. После бомбардировок иранских нефтеперерабатывающих заводов и хранилищ вблизи Тегерана жители города сообщили о густом смоге и загрязнении воздуха, которые, по их словам, "затмевают солнце", создавая сильный запах гари во многих районах столицы.

Эксперты считают, что масштабы загрязнения, уже выброшенного в атмосферу, могут быть "беспрецедентными" и представляют смертельную угрозу для здоровья людей. По словам научного сотрудника Университета Рединга, доктора Акшая Деораса, резкое увеличение загрязнения воздуха было сосредоточено в основном в окрестностях Тегерана, где были расположены нефтеперерабатывающие заводы.

По словам ученых, "черный дождь" — разговорный термин для осадков, загрязненных высокой концентрацией загрязняющих веществ, из-за чего они становятся темными, а порой даже черными. Как правило, загрязняющие вещества вымываются из воздуха во время дождя, но необычное явление, также известное как "черный дождь", происходит, когда большое количество сажи, пепла и вредных химических веществ смешивается с каплями воды в атмосфере, а затем выпадает обратно на поверхность планеты.

Доктор Деорас отмечает, что капли дождя, по сути, действуют как маленькие губки или магниты, собирая все, что есть в воздухе. Именно поэтому жители Тегерана наблюдали явление, которое они описывают как "черный дождь". Также возможно, что некоторые более крупные частицы загрязняющих веществ опустились из воздуха даже без осадков.

Известно, что "черный дождь" может возникать после пожаров на нефтеперерабатывающих заводах или нефтяных месторождениях, а также может быть вызван извержениями вулканов, лесными пожарами и промышленным загрязнением.

По словам профессора гражданского и экологического строительства в Университете Карнеги-Меллона Питера Адамса, горение нефти также привело к образованию соединений, известных как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), и токсичных газов, таких как оксиды азота и диоксид серы.

Эксперты считают, что "черный дождь" может оказаться крайне опасным и кислыми, потенциально вызывая "химические ожоги кожи и серьезное повреждение легких". Дело в том, что крохотные частицы сажи могут поникать глубоко в легочную ткань и попадать в кровоток, потенциально вызывая смертельные респираторные и сердечные осложнения или даже преждевременную смерть.