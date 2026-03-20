Компания Nvidia, известный во всем мире разработчик графических процессоров, чипов и программного обеспечения, представила технологию нейронного рендеринга DLSS 5. Новинка, по заявлениям создателей, должна совершить прорыв в области визуальной точности видеоигр. Однако реакция на это оказалась противоречивой, в чем причины — разбирался RTVI.US.

Позиция Nvidia

Как уверяют разработчики, технология DLSS 5 является «самым значительным прорывом в области компьютерной графики» с момента появления трассировки лучей в реальном времени в 2018 году.

«DLSS 5 — это момент GPT для графики: сочетание ручного рендеринга с генеративным искусственным интеллектом обеспечивает резкий скачок в визуальной реалистичности, сохраняя при этом контроль, необходимый художникам для творческого самовыражения», — заявил Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA.

Компания выпустила трейлер, где продемонстрировала разницу при использовании технологии, релиз которой анонсирован на осень. В ролике использовались кадры из современных AAA-игр, вроде Hogwarts Legacy и Resident Evil: Requiem, персонажи которых заметно изменились в сторону реалистичности при включенной новой функции.

Разобрали на мемы

Изменения во внешности героев вызвали недоумение у многих пользователей сети. Некоторые поспешили назвать DLSS 5 очередным нейрослопом — низкокачественным, сгенерированным искусственным интеллектом (ИИ) контентом.

Сайт Reddit и другие соцсети заполонили мемы, созданные по аналогии с изображениями «до» и «после» DLSS 5 в трейлере.

Ситуацию уже сравнивают с тем, как ИИ в свое время крайне неудачно дорисовал пикселизированный портрет Барака Обамы, а другие «опробовали» технологию Nvidia на Minecraft, сделав его пугающе реалистичным.

Некоторые пользователи Reddit назвали DLSS 5 «оскорблением искусства, художника, режиссера и каждого члена команды разработчиков». Другие считают анонс пиар-компанией, поскольку ленты соцсетей «пестрят мемами», а до релиза самой технологии еще 7 месяцев.

Экспертная оценка

В то же время эксперты, напротив отреагировали на анонс позитивно. Так, президент и генеральный директор компании Signal65, которая занимается тестированием и анализом производительности технологий, Райан Шраут, отметил, что участвовал в тестировании DLSS 5 лично. В своей статье он заявил о «значительных изменениях» в визуальной составляющей.

«Эта технология работает при любом подходе к рендерингу. Она подходит как для растеризованных игр, так и для игр с трассировкой лучей и трассировкой лучей по траектории. И чем выше качество исходных данных, тем лучше результат. DLSS 5 не заменяет качественный рендеринг. Она его усиливает», — подчеркнул эксперт.

Впереди несколько месяцев на оптимизацию и доработку, уверен Шраут. Разработчики только сейчас получают доступ к этой технологии, и им потребуется время, чтобы разобраться с управлением и подобрать оптимальные настройки для своих игр, заявил он.

Сайт Digital Foundry, занимающийся техническим разбором и анализом игр и соответствующего им обеспечения отмечает реалистичное подповерхностное рассеивание у текстур кожи и более реалистичный рендеринг волос. Такие игры, как Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy, Starfield, демонстрируют скачок в точности прорисовки, утверждает издание.

«В таких играх, как Assassin’s Creed: Shadows и Oblivion Remastered, значительно улучшена реалистичность тонких, естественных теней и рассеянного освещения, благодаря чему объекты в сцене выглядят так, как не могли бы выглядеть при использовании исходного рендерера.Обработка материалов может поражать воображение: металлы, ткань и даже кожура фруктов выглядят невероятно реалистично», — подчеркивает Digital Foundry.

Тодд Ховард, руководитель студии и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios, создавшей такие серии игр как The Elder Scrolls, Fallout и Doom отметил, что с нетерпением ждёт выхода DLSS 5.