Экстракт антоцианов из плодов шелковицы может помогать организму справляться с последствиями жирной и богатой холестерином диеты. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие, как вещества из шелковицы влияют на кишечную микрофлору, воспаление и обмен веществ в печени. Результаты опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В эксперименте на мышах с повышенным риском атеросклероза добавки с антоцианами шелковицы снижали уровень «плохого» холестерина и воспалительного маркера интерлейкина-1β, а также повышали уровень антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы. Одновременно менялся состав кишечной микрофлоры: увеличивалось количество бактерий, связанных с более благоприятным метаболическим профилем, и уменьшалось число микроорганизмов, которые ранее связывали с воспалением.

Кроме того, в печени животных менялся уровень важных метаболитов. В частности, после приема антоцианов снижались показатели АТФ и некоторых соединений, связанных с воспалительным ответом, а уровень глутамина, наоборот, повышался. Авторы считают, что именно через такие сдвиги в обмене веществ и работе микробиоты шелковица может ослаблять факторы риска, связанные с атеросклерозом.

Исследователи подчеркивают, что работа проведена на животных, поэтому напрямую переносить результаты на человека пока рано. Тем не менее данные указывают, что антоцианы шелковицы могут быть перспективным природным инструментом для снижения воспаления и коррекции нарушений обмена веществ.