В Саудовской Аравии опубликовали новые снимки строительства многофункционального стадиона принца Мухаммеда бин Салмана в Киддии, который рассматривается как потенциальная арена для проведения чемпионата мира по футболу 2034 года. Стадион, названный в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, расположен в развлекательном районе Киддия и будет оснащен выдвижной крышей и полем.

Одна из сторон стадиона представляет собой огромную выдвижную LED-стену, которая будет использоваться для трансляции живых событий, фильмов и лазерных шоу. При открытии она создает обзор на трибуны вокруг поля и 200-метровый утес Тувайк, на котором располагается стадион. Это будет первый в мире полностью интегрированный комплекс с комбинированной выдвижной крышей, полем и LED-стеной — архитектурное новшество, обеспечивающее беспрецедентную универсальность и позволяющее трансформировать пространство под разные форматы мероприятий всего за несколько часов.

Цифровые экраны будут покрывать внешние поверхности геометрического здания, которое словно вырастает из скалы ступенчатыми блоками.

Вокруг стадиона возведут башни со спортивными и развлекательными пространствами, соединенные внутренними улицами, также покрытыми LED-экранами, которые будут вести посетителей к смотровым площадкам на краю утеса.

Стадион является частью заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира FIFA 2034 года: архитектурное бюро Populous разработало арену на 45 000 мест в соответствии с требованиями FIFA. Он станет домашней площадкой для футбольных клубов саудовской профессиональной лиги Al-Hilal и Al-Nassr, но также будет принимать широкий спектр спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, включая бокс, киберспорт, концерты и театральные постановки.

Строительство ведется к западу от Эр-Рияда, и Киддия входит в число 14 «гига-проектов», направленных на развитие туризма в Саудовской Аравии. Комплекс полностью принадлежит Фонду общественных инвестиций.