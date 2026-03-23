Корпорация Microsoft признала проблему, из-за которой многие приложения в Windows 11 оказались отрезаны от интернета. Об этом сообщает издание Windows Latest.

На днях американская компания выпустила экстренное обновление KB5085516. Как объяснили в Microsoft, оно устраняет «серьезные проблемы, влияющие на подключение к интернету в некоторых приложениях». Однако, как заметили журналисты, апдейт не устанавливается автоматически — его следует запросить через «Центр обновления Windows» вручную.

Судя по всему, обновление операционной системы (ОС) должно устранить неполадку, связанную с поломкой подключения к интернету. Так, ранее многие пользователи жаловались, что некоторые приложения перестали получать информацию через сеть. В программах Microsoft — PowerPoint, Word, Windows Store и других — появлялась ошибка, информирующая о проблеме подключения к интернету. При этом остальные программы работали.

«Обратите внимание, что эта проблема возникает, когда устройство переходит в определенное состояние сетевого подключения, и может устраниться самостоятельно», — попытались успокоить пользователей в Microsoft. Однако для того, чтобы разобраться с неполадкой быстро, в компании посоветовали не ждать и установить обновление KB5085516 самостоятельно.