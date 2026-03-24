Apple назвала дату анонса iOS 27

Техно
Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: Apple назвала дату анонса iOS 27
ФОТО: Unsplash

Apple анонсирует iOS 27 и другие операционные системы 8 июня на WWDC 2026.

Американская корпорация Apple анонсирует новую операционную систему (ОС) iOS 27 8 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

В фирме объявили, что Всемирная конференция разработчиков (WWDC) в этом году пройдет с 8 по 12 июня. «На WWDC 26 будут представлены невероятные обновления для платформ Apple, включая достижения в области искусственного интеллекта, а также захватывающие новые программные продукты и инструменты для разработчиков», — заявили в корпорации.

Скорее всего, 8 июня компания представит iOS 27 — новую ОС для iPhone. Также она должна назвать новые операционные системы для компьютеров, планшетов и других устройств. Apple традиционно использует WWDC для анонса новых ОС, а выпускает их осенью.

Apple пригласит разработчиков и других гостей в штаб-квартиру IT-гиганта в Apple Park. Также мероприятие будут транслировать в интернете для всех желающих.

#искусственный интеллект #apple #продукты #технологии #IT
