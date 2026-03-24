С помощью данных космического аппарата NASA на Луне был обнаружен огромный новый кратер. Его ширина составляет 225 метров.

Планетолог Марк Робинсон проводил стандартный анализ изображений поверхности Луны, которые постоянно делает космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. В итоге ученый обнаружил на снимках ранее неизвестный картер. Его ширина составляет 225 метров, что больше чем размер двух футбольных полей. При этом расчеты показывают, что такие кратеры на Луне образуются примерно раз в 139 лет, пишет Фокус.

По словам Робинсона, новый огромный кратер на Луне появился в результате падения крупного астероида в апреле или мае 2024 года. Расчеты, основанные на других особенностях лунной поверхности, показывают, что кратеры такого размера, то есть около 225 метров, появляются на Луне раз в 139 лет.

Один из первых новых кратеров на Луне, обнаруженных аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, после начала его миссии в 2009 году, имел ширину 70 метров. Робинсон говорит, что он надеялся обнаружить в данных зонда NASA новый кратер шириной как минимум 100 метров, но получилось найти кратер вдвое большего размера.

По словам планетолога, новый кратер образовался на границе между изрытыми кратерами возвышенностями и широким лунным морем, созданным из жидкой лавы, скопившейся на поверхности Луны.

Глубина нового кратера на Луне составляет примерно 43 метра, а значит удар астероида был очень сильным. Крутые края картера предполагают, что он был создан в прочном материале, таком как застывшая лава. Но форма кратера слегка вытянута, что говорит о том, что лунная кора под ним не совсем одинаковая, говорит Робинсон.

Вокруг кратера находятся яркие выбросы из камней и пыли, которые разлетелись во все стороны при ударе астероида. Эти выбросы простираются на сотни метров от кратера, но самые дальние последствия удара наблюдаются на расстоянии до 120 километров.

Это может быть плохой новостью для будущих баз на Луне. Обломки горных пород, выброшенные в результате ударов астероидов по поверхности Луны, могут достигать лунных жилых модулей на высокой скорости и с очень большого расстояния.

Робинсон говорит, что лунные базы нужно спроектировать таким образом, чтобы они могли выдержать встречу с обломками горных пород, которые могут перемещаться со скоростью 1 км/с.