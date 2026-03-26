Последний привет погибшей звезы зафиксирован российским телескопом с Аргентины 0 258

Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
В Андах особо чистое небо.

В Андах особо чистое небо.

За несколько секунд гамма-всплеска выделяемая энергия превысила излучение Солнца за все время его существования.

Расположенный в Аргентине российский телескоп обнаружил в оптическом диапазоне редкое событие — вспышку погибшей звезды. Эта погибающая звезда выделила энергию, превышающую излучение Солнца за 10 миллиардов лет его жизни.

Космическая обсерватория FERMI зарегистрировала гамма-всплеск GRB 260207A. Вскоре источник гамма-всплеска обнаружил телескоп МАСТЕР-OAFA, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Гамма-всплески (GRB) — это очень яркие и короткие космические вспышки, связанные с гибелью массивных звезд. В нашей галактике такие явления происходят примерно раз в 10 000 лет. За несколько секунд гамма-всплеска выделяемая энергия превышает излучение Солнца за все время его существования. Из-за необычной яркости эти события видны с самых далеких окраин Вселенной.

Обычно гамма-всплески обнаруживают обсерватории, работающие в гамма и рентгеновском диапазонах. Наибольшую информацию об этих событиях дают оптические наблюдения. Когда спутники фиксируют гамма-всплески, они сообщают об этом наземным телескопам.

Младший научный сотрудник лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Аристарх Часовников пояснил, что исследователи достаточно хорошо изучили поведение кривых блеска гамма-всплесков через несколько часов после события. Самыми ценными он назвал ранние наблюдения. Параметры события — его яркость, длительность и характер затухания — позволяют понять какая звезда его вызвала, а также получить данные об устройстве Вселенной.

Читайте нас также:
