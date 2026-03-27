Apple предупредила пользователей iPhone об атаках хакеров

Дата публикации: 27.03.2026
Изображение к статье: Apple предупредила пользователей iPhone об атаках хакеров
ФОТО: Unsplash

Apple начала предупреждать пользователей iPhone об атаках хакеров.

Корпорация Apple начала рассылать уведомления пользователям iPhone, чьи устройства работают под управлением старых версий iOS. На это обратило внимание издание MacRumors.

Уведомления присылаются на экран блокировки смартфона с заголовком «Критически важное программное обеспечение». Как стало известно, в сообщении говорится, что Apple зафиксировала определенные хакерские атаки на пользователей iPhone, выпустила исправление и теперь просит пользователя не медля установить обновление.

Журналисты объяснили, что уведомления уже получили пользователи, девайсы которых работают под управлением iOS 17 и более новых версий операционной системы (ОС). Если нажать на уведомление, то на смартфоне откроется раздел с обновлениями — отсюда можно запустить установку апдейта.

В материале говорится, что Apple не уточняет, когда была проведена атака и не раскрывает другие подробности. Обычно эту информацию можно узнать на сайте компании в специальном бюллетене безопасности.

Читайте нас также:
#хакеры #iphone #apple #безопасность
