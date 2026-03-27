Корпорация Apple начала рассылать уведомления пользователям iPhone, чьи устройства работают под управлением старых версий iOS. На это обратило внимание издание MacRumors.

Уведомления присылаются на экран блокировки смартфона с заголовком «Критически важное программное обеспечение». Как стало известно, в сообщении говорится, что Apple зафиксировала определенные хакерские атаки на пользователей iPhone, выпустила исправление и теперь просит пользователя не медля установить обновление.

Журналисты объяснили, что уведомления уже получили пользователи, девайсы которых работают под управлением iOS 17 и более новых версий операционной системы (ОС). Если нажать на уведомление, то на смартфоне откроется раздел с обновлениями — отсюда можно запустить установку апдейта.

В материале говорится, что Apple не уточняет, когда была проведена атака и не раскрывает другие подробности. Обычно эту информацию можно узнать на сайте компании в специальном бюллетене безопасности.