Reuters: iPhone призвали обновить, чтобы защититься от вредоносного ПО Coruna.

Миллионы устройств Apple оказались атакованы через украинские веб-сайты. Об этом сообщает Reuters.

На атаку обратили внимание специалисты компаний Lookout, iVerify и Google. Они обнаружили, что через сайты в интернете, преимущественно расположенные на Украине, распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО) под названием Coruna. Эксперты предложили пользователям девайсов Apple обновить свои устройства.

По словам ведущего исследователя Lookout Джастина Альбрехта, организаторы атак преследуют цель украсть деньги своих жертв. Исследователи заявили, что пока неясно, сколько iPhone уязвимы перед атаками. Однако они точно узнали, что вирусные программы эффективны на iPhone, которые работают с версиями iOS от 18.4 до 18.6.2. Эти версии операционной системы (ОС) вышли летом 2025 года, поэтому специалисты призвали владельцев девайс срочно установить обновления.

Представитель Apple заявил, что уязвимости были нацелены на «устаревшее программное обеспечение». Также он подтвердил, что для защиты от атак нужно установить актуальное обновление iOS.