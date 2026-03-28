16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» вывела на орбиту Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и переданы под управление центра управления полётами.

Запуск стал первым пакетным выведением аппаратов в рамках формирования целевой спутниковой сети. После отделения от ракеты спутники прошли передачу под управление центра и приступят к последующим манёврам для выхода на заданные орбиты. Аппараты созданы на собственной платформе компании и оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN. В их составе используются обновлённые энергосистемы, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменные двигатели. Также применена разработанная компанией система отделения.

По оценке представителей отрасли, запуск первых спутников означает переход от экспериментального этапа к формированию полноценного сервиса связи. Разработка и подготовка заняли около 1000 дней — именно столько прошло с момента запуска тестовых аппаратов до вывода серийных.

Дальнейшее развёртывание группировки потребует десятков запусков и увеличения числа спутников на орбите. В компании отмечают, что это сложный технологический процесс с рядом инженерных рисков, однако подобные системы рассматриваются как основа будущей глобальной инфраструктуры передачи данных.

«Бюро 1440» входит в состав ИКС Холдинга и занимается созданием и эксплуатацией спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростной связи с глобальным покрытием. В разработке и производстве задействованы собственные предприятия и команда из более чем 3 тысяч специалистов. Планируется, что коммерческая эксплуатация сервиса широкополосной спутниковой связи начнётся в 2027 году, а первые тесты с клиентами намечены уже на 2026-й. Для обеспечения непрерывного покрытия 24/7 на орбиту планируется вывести более 250 аппаратов.