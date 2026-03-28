Японское правительство готовится к запуску обширной программы стимуляции инноваций, которая должна охватить 25 ключевых областей на отрезке до 2050 года. Искать и разрабатывать новые решения будут не только у себя, но и по всему миру, на эти цели будут выделять по $1 млрд каждые 5 лет.

Например, для решения проблемы нехватки рабочих рук предлагается радикально роботизировать все отрасли производства. Это включает в себя создание автономных роботов для замены человека в сельском хозяйстве, строительстве, в шахтах, в лесу и на дорогах. Управлять ими поручат искусственному интеллекту, но не простым разновидностям, вроде современных нейросетей, а настоящему «цифровому разуму». По задумке авторов инициативы, к 2050-ому эти ИИ будут на постоянной основе делать новые открытия, достойные Нобелевской премии.

Вопрос старения населения страны хотят решить при помощи киборгизации и гибернации. Тотальная замена изношенных частей тела имплантами вновь превратит ослабших стариков в полезных членов общества. А искусственный сон — гибернация — поможет увеличить продолжительность жизни. И, вдобавок, позволит части населения погружаться в спячку, снижая нагрузку на инфраструктуру в критические моменты.

К тому же к 2050 году планируется наладить переработку любого мусора и нейтрализацию всех видов выбросов в атмосферу. Пластиковое загрязнение океана из экологической беды станет новым важным источником сырья — дешевого и потенциально бесконечного.

Все проекты будут ранжированы по степени приоритетности, а прием новых заявок на исследования начнется уже в конце этого года.