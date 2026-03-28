Мир больших грузовиков меняется на наших глазах, ведь на дороги выезжают фуры, которые не нуждаются ни в капле дизельного топлива. Пока знаменитая Tesla Semi только готовится к массовым продажам, у нее появился конкурент, который выглядит почти так же, но стоит дешевле, пишет издание Forbes.

Китайско-европейская компания Windrose Tech, основанная 35-летним Вэнь Ханем, представила модель R700, которая удивительно напоминает разработку Маска.

Генеральный директор бренда Вэнь Хань объяснил такое сходство не копированием, а строгими законами физики.

"Наш грузовик очень похож на Tesla, потому что так диктует аэродинамика", – подчеркнул глава компании.

Технические характеристики новичка уже известны: мощность в 1 400 лошадиных сил и запас хода около 640 километров.

Вэнь Хань подчеркивает, что стоимость такого авто составляет 300 000 долларов, а для первых покупателей в Калифорнии и Техасе будет действовать бонус в виде трех месяцев бесплатной зарядки.

Сравнивая конкурентов, автор материала отмечает, что точная цена Tesla Semi до сих пор официально не объявлена, хотя по оценкам экспертов она варьируется от 225 до 300 тысяч долларов.