Результаты нового исследования обнаружили еще одно препятствие на пути рождения людей в космосе — результаты указывают, что сперматозоиды теряются в условиях невесомости.

Идея рождения за пределами Земли — актуальная тема и некоторые считают, что это должно стать "первоочередной задачей" для будущего человечества. Однако рождение детей в космосе на самом деле может оказаться сложнее, чем считалось ранее: результаты нового исследования показывают, что сперматозоиды могут теряться в условиях невесомости, пишет Фокус.

Новое исследования команды из Университета Аделаиды показывает, что отсутствие гравитации негативно влияет на способность сперматозоидов ориентироваться в пространстве. По словам ведущего автора исследования, доктора Николь Макферсон, это первый случай, когда ученым удалось показать, что гравитация действительно является важным фактором в способности сперматозоидов перемещаться по репродуктивному тракту.

В ходе исследования ученые наблюдали значительное снижение количества сперматозоидов, которые смогли успешной пройти через лабиринт камеры в условиях микрогравитации в сравнении с условиями нормальной гравитации. Отметим, что снижение наблюдалось во всех моделях, несмотря на отсутствие изменений в физическом движении сперматозоидов. Простыми словами, данные указывают на то, что потеря ориентации сперматозоидами была вызвана не изменением подвижности, а другими факторами.

Для своего анализа команда взяла образцы спермы у людей, мышей и свиней, которые затем поместили их в машину, имитирующую невесомость. Далее ученые наблюдали, как сперматозоиды перемещались по лабиринту, имитирующему женский репродуктивный трак, и "терялись" значительно чаще, чем считалось.

В результате ученые наблюдали снижение количества яйцеклеток, успешно оплодотворенных сперматозоидами, до 30%. В целом, показатели оплодотворения снижались в течение четырех-шести часов воздействия микрогравитации. Более того, длительное воздействие микрогравитации оказалось еще более пагубным и привело к задержкам развития. В некоторых случаях это снижало количество важных клеток, которые формируют плод на самых ранних стадиях развития эмбриона.

Впрочем, есть и хорошие новости: ученые обнаружили, что добавление полового гормона прогестерона помогло большему количеству сперматозоидов человека преодолеть негативное воздействие микрогравитации на навигацию.