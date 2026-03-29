И на Марсе будут яблони цвести, подтвердили биологи ФРГ 0 96

Дата публикации: 29.03.2026
Наука использовала уникальные особенности Красной Планеты.

Эта цепочка — универсальная технология для колонизации.

Ученые из Бременского университета заложили основу для будущих садов на Марсе – они создали удобрение из пыли Красной планеты. Марсианский грунт не подходит для выращивания растений, так как не содержит органических веществ. Зато в нем много разных минералов, а марсианская атмосфера на 95,32 % состоит из углекислого газа.

Минералы и газ, а также солнечный свет – основной «рацион» цианобактерий. Ученые использовали имитатор марсианского грунта MGS-1, чтобы вырастить на нем популяцию цианобактерий. Затем их подвергли термической обработке и анаэробной ферментации, чтобы извлечь из биомассы аммоний. Это одно из ключевых удобрений, которое увеличивает плодородность почвы.

Полученный аммоний использовали для выращивания ряски, которая очень быстро набирает массу и является съедобной. Результат впечатляет – из 1 грамма сухих цианобактерий удалось получить 27 граммов ряски. В качестве бонуса ученые получили кислород — продукт жизнедеятельности цианобактерий, и метан от их переработки.

Эта цепочка — универсальная технология для колонизации Марса: при помощи цианобактерий можно будет получать пищу, кислород для дыхания и энергию. Правда, все это пока работает только в лабораторных условиях, и не факт, что процессы удастся повторить на Марсе с его радиацией, низкими температурами и малой гравитацией.

#космос #технологии #Марс #биология #удобрения
