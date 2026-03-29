На фоне блокировок Telegram в России растет интерес к южнокорейскому мессенджеру KakaoTalk. Сервис поднялся на второе место в рейтинге самых скачиваемых приложений категории «Соцсети» в российском сегменте App Store, уступив только мессенджеру Max. В RuStore приложение было скачано около 10 тысяч раз. Согласно данным Google Trends, за последние месяцы в России наблюдается заметный рост интереса к KakaoTalk. Кроме того, приложение впервые вошло в топ-500 бесплатных приложений в России среди всех категорий.

Интерфейс KakaoTalk переведен на русский язык, поэтому пользоваться им можно без знания корейского. Однако часть элементов остаётся на английском, а отдельные фрагменты интерфейса могут быть не полностью локализованы.

KakaoTalk был запущен в 2010 году. В Южной Корее им пользуется подавляющее большинство владельцев смартфонов — более 90%. По данным разработчиков, общее число загрузок по всему миру превышает 150 млн. Мессенджер предлагает стандартный набор функций: обмен текстовыми сообщениями, отправку изображений и стикеров, групповые чаты, каналы, а также голосовые и видеозвонки. Приложение доступно в России через Google Play, App Store и RuStore.

Когда 11 марта 2011 года в Японии произошло сильное землетрясение, трафик обмена сообщениями KakaoTalk в Японии резко вырос, поскольку миллионы людей стремились подтвердить безопасность друзей и семьи. KakaoTalk сыграл важную роль в качестве метода связи на основе сети передачи данных; он успешно заменил вышедшие из строя проводные и беспроводные сети и помог соединить пострадавших от стихийных бедствий.