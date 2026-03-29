Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Корейский мессенджер успешно русифицировался, у него миллионы пользователей

Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Хорошо подходит к корейским телефонам.

На фоне блокировок народ скачивает бесплатное приложение.

На фоне блокировок Telegram в России растет интерес к южнокорейскому мессенджеру KakaoTalk. Сервис поднялся на второе место в рейтинге самых скачиваемых приложений категории «Соцсети» в российском сегменте App Store, уступив только мессенджеру Max. В RuStore приложение было скачано около 10 тысяч раз. Согласно данным Google Trends, за последние месяцы в России наблюдается заметный рост интереса к KakaoTalk. Кроме того, приложение впервые вошло в топ-500 бесплатных приложений в России среди всех категорий.

Интерфейс KakaoTalk переведен на русский язык, поэтому пользоваться им можно без знания корейского. Однако часть элементов остаётся на английском, а отдельные фрагменты интерфейса могут быть не полностью локализованы.

KakaoTalk был запущен в 2010 году. В Южной Корее им пользуется подавляющее большинство владельцев смартфонов — более 90%. По данным разработчиков, общее число загрузок по всему миру превышает 150 млн. Мессенджер предлагает стандартный набор функций: обмен текстовыми сообщениями, отправку изображений и стикеров, групповые чаты, каналы, а также голосовые и видеозвонки. Приложение доступно в России через Google Play, App Store и RuStore.

Когда 11 марта 2011 года в Японии произошло сильное землетрясение, трафик обмена сообщениями KakaoTalk в Японии резко вырос, поскольку миллионы людей стремились подтвердить безопасность друзей и семьи. KakaoTalk сыграл важную роль в качестве метода связи на основе сети передачи данных; он успешно заменил вышедшие из строя проводные и беспроводные сети и помог соединить пострадавших от стихийных бедствий.

#интернет #рейтинг #IT
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео