Apple представила iPhone через 50 лет

Дата публикации: 30.03.2026
Apple: iPhone никуда не денется даже через 50 лет.

В Apple заявили, что будут выпускать iPhone в течение полувека и позже. Об этом сообщает издание Wired.

В рамках интервью с медиа вице-президента Apple по глобальному маркетингу Грега Джосвиака попросили представить iPhone через 50 лет. Авторы журнала обратили внимание, что в будущем актуальные устройства бренда могут заменить искусственный интеллект (ИИ) и другие изобретения. «iPhone никуда не денется. iPhone будет играть очень важную роль», — заявил Джосвиак.

По словам топ-менеджера американского IT-гиганта, трудно представить, что смартфон Apple может куда-то исчезнуть. «В этом и заключается проблема остальных конкурентов. У них нет iPhone, и поэтому они в спешке думают, что же с ним делать», — полагает Джосвиак.

Журналисты Wired также спросили генерального директора Apple Тима Кука о том, что он думает о будущем iPhone. Он ответил, что технологии будут меняться, но основное останется прежним. «Apple будет неизменной в течение следующих 50 лет, и следующих 100, и следующих 1000», — подчеркнул руководитель компании.

Apple была основана 1 апреля 1976 года. В этом году компании исполняется 50 лет.

Ранее стало известно, что власти Великобритании оштрафовали компанию Apple за нарушение антироссийских санкций. Утверждается, что компания предоставила денежные средства «подсанкционному лицу без лицензии».

