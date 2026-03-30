Астронавт NASA Майкл Финк, из-за которого NASA провело первую в истории Международной космической станции (МКС) эвакуацию экипажа из-за проблем со здоровьем у одного из участников миссии, сообщил, что врачи не знают почему ему стало плохо в космосе, пишет Фокус.

15 января на Землю на месяц раньше запланированного срока вернулись четыре члена экипажа МКС из миссии Crew-11. Прервать миссию и вернуть астронавтов на Землю NASA решило из-за внезапного ухудшения здоровья 59-летнего астронавта Майкла Финка. Теперь стало известно, что же с ним случилось. Об этом рассказал сам Финк во время пресс-конференции.

7 января Финк готовился к выходу в открытый космос, запланированный на 8 января, но внезапно понял, что не может говорить.

"Это произошло совершенно неожиданно. Просто невероятно быстро", — сказал астронавт NASA, который уже четыре раза побывал в космосе и провел там в общей сложности 549 дней.

Финк сообщил, что он не почувствовал никакой боли, просто ему стало плохо в считанные секунды и он потерял способность говорить примерно на 20 минут. Другие члены экипажа МКС немедленно связались с врачами на Земле и NASA отменило выход в открытый космос, а позже приняло решение о срочной эвакуации участников миссии Crew-11 с МКС.

По словам Финка, он смог говорить через примерно 20 минут и чувствовал себя хорошо после этого. Врачи исключили сердечный приступ, но несмотря на то, что астронавт сейчас себя чувствует хорошо, врачи до сих пор не знают, что с ним произошло. Возможно, так организм отреагировал на длительное пребывание в невесомости. До этого инцидента Финк находился на МКС уже 5,5 месяцев.

Финк сказал, что не может предоставить никаких дополнительных подробностей о своем медицинском инциденте из соображений конфиденциальности, согласно протоколам NASA. И все же он сообщил, что его коллеги на орбите использовали аппарат УЗИ, который есть на МКС для проверки состояния здоровья. Также Финк прошел уже много обследований на Земле, но причина внезапной потери речи до сих пор выясняется.

Астронавт NASA до сих пор переживает из-за того, что его болезнь стала причиной отмены выхода в открытый космос и досрочного возвращения членом миссии Crew-11 на Землю. Это был бы юбилейный, десятый, выход в отрытый космос для Финка и он все еще надеется снова вернуться на орбиту.