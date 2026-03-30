Ученые выяснили, что центры обработки данных, которые используются для обучения и работы искусственного интеллекта могут повышать температуру окружающей среды на 9 градусов по Цельсию.

Для ученых стало неожиданностью то, что дата-центры для ИИ приводят к нагреванию окружающей их поверхности нашей планеты. При этом температура повышается на расстоянии до 10 км от центров обработки данных. Более 300 миллионов людей уже ощущают повышение температуры и это может стать огромной проблемой, говорят ученые, пишет Фокус.

Центры обработки данных, построенные для обучения и работы ИИ, выделяют столько тепла, что повышают температуру окружающей почвы, как выяснили ученые из Кембриджского университета (Великобритания). Эти дата-центры создают "острова тепла" и повышение температуры окружающей местности уже затрагивает сотни миллионов людей.

По прогнозам экспертов, до 2030 года количество центров обработки данных, строящихся по всему миру, значительно вырастет и как минимум половина из этих дата-центров будет использоваться для обучения и работы ИИ.

По словам ученых, уже сейчас дата-центры для ИИ потребляют очень много энергии и этот показатель будет только расти в ближайшие годы. Как показывает исследование, работа дата-центров также оказывает негативное влияние на окружающую среду – температура почвы растет.

Ученые провели спутниковые измерения температуры поверхности Земли за последние 20 лет и сопоставили их с местами размещения более чем 8400 центров обработки данных для ИИ по всему миру. Понимая, что на температуру поверхности могут влиять и другие факторы, исследователи решили сосредоточить свое внимание на дата-центрах, расположенных вдали от густонаселенных районов.

Исследование показало, что температура почвы повышалась в среднем на 2 градуса по Цельсию в течение нескольких месяцев после начала работы дата-центра для ИИ. В самых экстремальных случаях повышение температуры составляло 9,1 градуса по Цельсию.

Как показало исследование, поверхность планеты нагревается в радиусе до 10 километров от места расположения дата-центра для ИИ.

Ученые говорят, что полученные нами результаты оказались довольно неожиданными и это может стать огромной проблемой для человечества.

Используя данные о численности населения, ученые подсчитали, что более 340 миллионов человек проживают в пределах 10 километров от центров обработки данных, то есть в местах, где температура почвы выше, чем если бы дата-центр не был построен в этом районе.