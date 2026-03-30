Изучение образцов грунта с астероида Рюгу, доставленных аппаратом из Японии Hayabusa 2, подтверждает теорию панспермии. А именно – в собранном материале ученые нашли все пять базовых «строительных блоков» для формирования жизни в том виде, какой мы знаем. То есть астероиды действительно могут быть эффективными разносчиками живой материи — как минимум, в нашей звездной системе.

Сенсации не произошло, ученые ожидали подобного результата, так как все предыдущие наблюдения указывали на него. В 2025 году НАСА обнаружило, что астероид Бенну содержит все пять нуклеотидных оснований, необходимых для функционирования жизни. Еще раньше их нашли на астероидах Оргея и Мурчисон, которые упали на Землю в 1864 году (Франция) и в 1969 году (Австралия), соответственно.

На Рюгу были найдены следующие нуклеотиды: денин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. Первые четыре нужны для формирования ДНК, последний для РНК, что в совокупности и является основой жизни. Данные нуклеотиды переносятся «углеродными» астероидами, которые составляют 75 % от общего числа в Солнечной системе.

Но что самое важное – Рюгу, как и прочие астроиды, не является «родиной» нуклеотидов, это лишь случайный «транспорт» для их перемещения. Где и как зародилась жизнь, которая потом была перенесена на Землю, по-прежнему загадка. Японская команда подтвердила, что эти органические материалы могут образовываться в пребиотических условиях в любой точке Вселенной. Не исключено, что на нашей планете имел место обратный процесс – жизнь появилась на доисторической Земле, а потом была разнесена по звездной системе, чтобы впоследствии вернуться назад.