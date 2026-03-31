Названы преимущества покупки подержанного iPhone

Дата публикации: 31.03.2026
ФОТО: Unsplash

Эксперты назвали экономию главной причиной для покупки подержанного iPhone.

Покупка подержанного iPhone позволяет сэкономить и приобрести более премиальную модель по доступной цене. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

Авторы медиа заявили, что Apple преимущественным образом выпускает смартфоны в премиальном сегменте и предложил пользователям рассмотреть покупки бывшего в употреблении в iPhone. Первым преимуществом подобного шага они назвали экономию. Специалисты объяснили, что, например, по цене обычного нового iPhone можно купить подержанную модель категории Pro — она изготовлена из дорогих материалов, имеет мощный чип, телеобъектив и лучшее время автономной работы.

Очередной причиной купить подержанный аппарат журналисты назвали рациональность. Они отметили, что iPhone соседних поколений почти не отличаются друг от друга, несмотря на уверения Apple. Поэтому можно покупать смартфоны, выпущенные год или два назад. Кроме того, сэкономленные средства можно направить на покупку полезных аксессуаров для телефонов — умных часов или наушников.

Также в материале говорится, что, приобретая бывший в употреблении гаджет, потребитель положительно влияет на окружающую среду и даже улучшает свое психологическое здоровье. «Отказ от стремления покупать новейшие технологии может сделать вас по-настоящему счастливым человеком», — заключили журналисты.

Читайте нас также:
