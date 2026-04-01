Инцидент произошел на высоте около 560 километров над поверхностью Земли. Предполагается, что один из интернет-спутников компании SpaceX развалился на десятки объектов.

В декабре прошлого года компания SpaceX сообщила о том, что она потеряла управление одним из интернет-спутников Starlink из-за возникшей аномалии. Это спутник взорвался на околоземной орбите. Теперь же через более чем три месяца после этого инцидента компания Илона Маска сообщила о том, что второй спутник Starlink по неизвестным причинам также взорвался на высоте около 506 км на околоземной орбите, пишет Фокус.

В декабре 2025 года компания SpaceX сообщила, что неизвестная аномалия вызвала утечку топлива из баков спутника Starlink, он начала терять высоту и взорвался. В результате образовалось "небольшое количество объектов". Теперь стало известно, что еще один спутник Starlink взорвался на высоте 560 км над поверхностью Земли 29 марта.

По данным компании Leo Labs, которая занимается отслеживанием космических аппаратов на околоземной орбите, спутник Starlink 34343 развалился на десятки объектов. В компании считают, что взрыв спутника был вызван внутренним событием, а не столкновением с космическим мусором или другим спутником. Сообщается, что, вероятно, обломки спутника компании SpaceX упадут в атмосферу течение нескольких недель.

Компания Илона Маска утверждает, что данный инцидент не представляет никакой угрозы для Международной космической станции и ее экипажа, а для запланированного на 1 апреля запуска миссии "Артемида-2". Это первый пилотируемый полет NASA вокруг Луны и обратно с 1972 года. В SpaceX заявили, что расследование инцидента продолжается и будут приняты меры для устранения причин аномалии, чтобы подобное не произошло с другими спутниками Starlink.

Эти два инцидента подчеркивают, насколько серьезным остается вопрос о космическом мусоре на околоземной орбите. Количество обломков ракет и неработающих космических аппаратов увеличивается. При этом SpaceX планирует отправить в космос тысячи новых спутников Starlink.

Даже если все неработающие или неисправные спутники Starlink упадут обратно на Землю и сгорят в атмосфере нашей планеты, ученые предупреждают, что последствия для озонового слоя могут быть катастрофическими из-за выброса разрушающих этот защитный слой веществ.

По последним оценкам, каждый день на Землю падает от одного до двух спутников Starlink, и это число может продолжать расти по мере того, как SpaceX продолжает наращивать свою спутниковую группировку.