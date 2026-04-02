В официальном аккаунте Sora в соцсети X появилось сообщение о закрытии приложения Sora app, которое позволяло генерировать видеоролики со звуком по их текстовому описанию.

Причины, ровно как и любые другие детали, не уточняются, но в посте команда Sora поблагодарила пользователей и сообщила, что более подробная информация о сроках работы приложения, доступе через API и способах сохранить сгенерированный контент появится позднее.

Впервые OpenAI представила генеративную модель для создания видеороликов по текстовыми описаниям в феврале 2024 года. Она позволяла создавать видео высокого качества с малым количеством артефактов, разрешением до 1920×1080 и продолжительностью до одной минуты.

Обновленная, вторая версия, релиз которой состоялся в сентябре 2025 года, позволяла создавать видео уже вместе со звуком, включая диалоги.

Помимо собственного сайта, у проекта появились приложения для iOS и Android, которые позволяли видеть контент, сгенерированный другими пользователями, и использовать его для создания собственных видеороликов.

На момент закрытия приложение проработало всего около шести месяцев.