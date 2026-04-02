Британские инженеры первыми в мире испытали прототип квантовой навигационной системы на железнодорожном транспорте. Испытания прошли в начале марта на маршруте между Уэлвин-Гарден-Сити и Лондоном, где магистральный поезд Great Northern был оснащен квантовой инерциальной навигационной системой (RQINS).

В основе технологии лежат сверхчувствительные квантовые датчики, позволяющие определять положение состава с высокой точностью. В отличие от спутниковых систем вроде GPS, этот метод не зависит от внешних сигналов, что делает его надежным даже в тоннелях, в локациях с плотной застройкой и других местах, где соединение со спутниками недоступно.

Платформа фиксирует малейшие вращения и движения, непрерывно отслеживая перемещение поезда. Эксперимент позволил собрать реальные данные о работе квантового позиционирования в условиях действующей национальной железнодорожной сети. Квантовые системы могут предложить более дешевое, надежное и устойчивое решение по сравнению с существующей инфраструктурой фиксированного позиционирования, которая требует значительных затрат на установку и обслуживание и подвержена сбоям из-за внешних факторов или выхода оборудования из строя.

Железные дороги, как одна из самых сложных операционных систем, служат идеальной платформой для развития и масштабирования технологий квантового позиционирования, которые в перспективе найдут применение и за пределами железнодорожной отрасли.