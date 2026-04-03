Несмотря на то, что зонды NASA были запущены 49 лет назад и уже давно находятся в межзвездном пространстве, их бортовые компьютеры все еще передают информацию на Землю.

Сейчас внимание многих любителей космоса приковано к космическому кораблю "Орион", а на котором астронавты миссии "Артемида-2" успешно вышли за пределы околоземной орбиты и направились в путешествие вокруг Луны и обратно. Стоит помнить, что для осуществления таких впечатляющих путешествий требуются не только люди, но компьютеры. Компьютерная система, управляющая работой миссии "Артемида-2" и бортовой компьютер на корабле "Орион" совсем не похожи на своих устаревших предшественников. Но старые бортовые компьютеры космических аппаратов NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" все еще работают с 1977 года, пишет Фокус.

Недавно в YouTube появился видеоролик, который демонстрирует часть вычислительного оборудования NASA, которое обеспечивало работу зондов "Вояджера-1" и "Вояджера-2" в 80-х годах прошлого века.

Напоминаем, что оба космических аппарата были запущены в 1977 году для исследования внешних планет Солнечной системы, то есть Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. В 2012 году "Вояджер-1" вышел в межзвездное пространство, а "Вояджер-2" сделал это в 2018 году. Несмотря на то, что зонды NASA находятся в космосе 49 лет они продолжают функционировать и используют оборудование, которое старше некоторых современных инженеров NASA.

На видео выше можно увидеть, как инженер NASA проводит экскурсию по Зданию 230 в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии. В помещении можно увидеть множество компьютеров размером с холодильник, произведенных компаниями Univac и IBM. Инженер также показывает перфокарты, которые использовались ранее для связи с зондами "Вояджер", а также коммуникационный центр, оснащенный телефонами и небольшими мониторами.

Все это уже устаревшее оборудование было призвано обеспечивать надежную работу космических аппаратов "Вояджер", которые сейчас находятся на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли.

На борту обоих космических аппаратов находится комплект компьютеров и электроники, созданных еще до 1977 года. Каждый из аппаратов "Вояджер" имеет три бортовые компьютерные системы с общей емкостью памяти всего 69,63 килобайта. Это меньше, чем стандартный файл JPEG. Научные данные, собранные зондами NASA кодируются на цифровом 8-дорожечном устройстве перед передачей на Землю. Поскольку памяти так мало, аппараты постоянно записывают новые данные поверх старых, после их передачи на Землю со скоростью всего 160 бит в секунду.

NASA сейчас приходится использовать самые большие наземные антенны, чтобы поймать сигнал от зондов "Вояджер", который постепенно становится более слабым по мере удаления аппаратов от Земли.

В то же время инженерам NASA уже пришлось отключить часть электроники зондов "Вояджер" для экономии энергии, чтобы продлить миссию двух космических аппаратов. Пока что точно никто не может сказать, когда эти зонды полностью выйдут из строя и перестанут передавать сигналы. Но это может произойти уже в ближайшие годы.

Стоит отметить, что вычислительная мощность бортового компьютера космического корабля "Орион" миссии "Артемида-2" в 20 000 раз больше, чем была у бортовых компьютеров кораблей лунных миссий "Аполлон" в 60-- — 70-х годах XX века. Она также в 25 раз больше, чем у бортовой компьютерной системы Международной космической станции. При этом скорость передачи данных у корабля "Орион" составляет несколько гигабит в секунду.