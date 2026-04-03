пишет Фокус.

В Китае началась новая эра в производстве человекоподобных роботов. В городе Фошань, провинция Гуандун была введена в эксплуатацию первая в стране автоматизированная линия по производству человекоподобных роботов, способная производить 10 000 роботов в год. Новый завод является результатом совместных усилий компаний Leju Robotics и Dongfang Precision Science and Technology.

Каждый готовый человекоподобный робот сходит с конвейера примерно каждые 30 минут, обеспечивая повышение эффективности примерно на 50% по сравнению с традиционными методами сборки.

Перед сходом с конвейера каждый робот проходит 41 тест, имитирующий реальные условия работы. Эти проверки призваны обеспечить надежность, поскольку человекоподобные роботы переходят от демонстраций к непрерывной промышленной эксплуатации.

Благодаря автоматизированным транспортным средствам и цифровым системам управления, завод может переключаться между производством различных моделей роботов без необходимости полной модернизации производства. Это позволяет заводу удовлетворять различные потребности таких отраслей, как автомобилестроение и производство бытовой техники.

Компания Leju Robotics занимается проектированием роботов и разработкой программного обеспечения, в том числе искусственного интеллекта, для своей продукции, а Dongfang Precision Science and Technology занимается крупномасштабным производством, системной интеграцией и послепродажной поддержкой.

С годовым объемом производства роботов в 10 000 единиц в год новый завод позволяет компании Leju Robotics войти в число ведущих игроков в секторе человекоподобной робототехники.

В то же время конкуренты не стоят на месте. Компания Agibot объявила о выпуске своего 10-тысячного человекоподобного робота, а компания Unitree Robotics планирует построить завод, который будет выпускать 75 000 человекоподобных роботов в год. А компания UBTECH Robotics работает над производством 5000 единиц в год с целью снижения себестоимости одного робота ниже 20 000 долларов.

Для компании Leju Robotics достижение отметки в 10 000 роботов в год является необходимостью. На современном рынке объем производства становится критически важным фактором для привлечения инвестиций.

Несмотря на быстрый прогресс в производстве человекоподобной робототехники, отрасль все еще сталкивается с серьезной проблемой. Программное обеспечение, необходимое для эффективной работы человекоподобных роботов в реальных, непредсказуемых условиях, все еще находится в стадии разработки.