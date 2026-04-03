Космический корабль Orion миссии Artemis II осуществил успешный маневр по выходу на траекторию к Луне, об этом в соцсети X сообщил глава НАСА Джаред Айзекман.

Был завершен номинальный режим работы двигателя для выхода на транслунный участок. «Экипаж Artemis II официально на пути к Луне», — добавил Айзекман.

Ночью 2 апреля с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида стартовала одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Канадского космического агентства Джереми Хансен. В рамках Artemis II корабль с людьми впервые за более чем 50 лет покинет околоземную орбиту и совершит сравнительно близкий пролет мимо Луны.