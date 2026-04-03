Пользователей Windows атаковал встроенный браузер

Дата публикации: 03.04.2026
Windows 11 начала открывать браузер Edge при каждом запуске компьютера.

Windows 11 начала открывать браузер Microsoft Edge при каждом запуске операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты обратили внимание, что компания Microsoft начала тестировать новую функцию Windows 11. После одного из обновлений ОС пользователи пожаловались, что их атаковал браузер Edge. Программа для работы с интернетом стала открываться каждый раз при запуске компьютера.

Как оказалось, при включении устройства и загрузки рабочего стола Edge запускается и открывает стартовое окно. Браузер будет автоматически появляться каждый раз при запуске компьютера, если пользователь не увидит и не нажмет кнопку «Нет, спасибо».

«Неясно, включается ли эта функция только в том случае, если Edge установлен в качестве браузера по умолчанию», — заметили журналисты. По их словам, Microsoft тестирует опцию на небольшом количестве пользователей, и пока непонятно, к чему это приведет. Также это нововведение не было описано в документации ни к одной из новых версий Windows.

