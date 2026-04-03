О тараканах Salganea taiwanensis мы рассказывали несколько лет назад. Они исключительно моногамны, самец и самка вместе делают гнездо в гнилой древесине, заботятся о потомстве и не расстаются годами. Их время от времени находили с погрызенными крыльями, но мало ли кто мог это сделать? Оказалось, это они сами: в 2021 году в журнале Ethology был описан своеобразный брачный ритуал – после спаривания тараканьи пары объедали крылья друг друга. На тараканах, как и на многих насекомых, живут паразитические клещи и плесневые грибки. Таракан, съедая крылья партнёра, избавляет его от паразитов, помогая ему оставаться здоровым и готовым к размножению.

Но груминг – это не только гигиена, это ещё и укрепление социальных связей. В новой статье, опубликованной в Royal Society Open Science, описан эксперимент с брачными парами S. taiwanensis, к которым подсаживали таракана-чужака, самца или самку. Одним парам давали время посткопулятивно съесть крылья друг у друга, другим – нет. Тех и других сажали в гнездо, где за прозрачной перегородкой они могли наблюдать чужака. Через какое-то время в перегородке открывалась дверца, и чужак входил к паре.

Те тараканы, которые успели съесть крылья, очень энергично нападали на третьего, толкая его всем телом и стараясь заставить уйти. Так поступали и самцы, и самки, и нападали они и на самцов, и на самок. Из нескольких сотен атак всего в 0,5% случаев таракан толкал своего партнёра, после чего нападения прекращались – то есть агрессия была направлена именно на чужака. Третий таракан мог быть крупнее и «доминантнее» на вид, он (или она) мог вполне стать новым брачным партнёром – всё это не играло роли: обескрыленные тараканы всё равно пытались избавиться от чужака. А вот те пары, у которых крылья остались, реагировали на третьего намного спокойнее, если не сказать пассивно.

Получается, что съедание крыльев после спаривания – это как бы закрепление брачного союза, или, если угодно, клятва в вечной любви и верности. Главное тут не столько поедание крыльев, сколько то, как после этого меняется поведение тараканов. Избирательная агрессия, связанная с социальным контекстом, у животных встречается часто, но среди беспозвоночных, как пишут авторы работы, такого до сих пор не видели.