Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вирус водных животных оказался опасен для здоровья человека

Дата публикации: 03.04.2026
ФОТО: Unsplash

Вирус рыб CMNV связан с развитием воспалительного заболевания глаз.

Редкое заболевание глаз может быть связано с вирусом, который ранее находили только у водных животных. К такому выводу пришли ученые, результаты чьей работы опубликованы в журнале Nature Microbiology (NM).

Речь идет о воспалительном заболевании глаз с повышением внутриглазного давления — одной из причин ухудшения зрения. У 70 пациентов исследователи обнаружили в тканях глаза следы вируса CMNV, широко распространенного среди рыб и других водных организмов. Кроме того, у участников выявили иммунный ответ на вирус, что указывает на перенесенную инфекцию.

Дополнительный анализ показал, что риск заболевания был выше у людей, которые часто контактировали с сырыми морепродуктами или обрабатывали водных животных без защиты. Такие ситуации встречались более чем в 70 процентах случаев. В экспериментах ученые также показали, что вирус способен заражать клетки млекопитающих, повышать внутриглазное давление и вызывать повреждение тканей глаза.

Авторы подчеркивают, что речь идет о выявленной связи, а не окончательном доказательстве причины заболевания. Тем не менее результаты указывают на возможность передачи вирусов от водных животных человеку и подчеркивают важность соблюдения гигиены и мер защиты при работе с сырой рыбой и морепродуктами.

#медицина #наука #исследования #гигиена
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео