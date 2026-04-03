Редкое заболевание глаз может быть связано с вирусом, который ранее находили только у водных животных. К такому выводу пришли ученые, результаты чьей работы опубликованы в журнале Nature Microbiology (NM).

Речь идет о воспалительном заболевании глаз с повышением внутриглазного давления — одной из причин ухудшения зрения. У 70 пациентов исследователи обнаружили в тканях глаза следы вируса CMNV, широко распространенного среди рыб и других водных организмов. Кроме того, у участников выявили иммунный ответ на вирус, что указывает на перенесенную инфекцию.

Дополнительный анализ показал, что риск заболевания был выше у людей, которые часто контактировали с сырыми морепродуктами или обрабатывали водных животных без защиты. Такие ситуации встречались более чем в 70 процентах случаев. В экспериментах ученые также показали, что вирус способен заражать клетки млекопитающих, повышать внутриглазное давление и вызывать повреждение тканей глаза.

Авторы подчеркивают, что речь идет о выявленной связи, а не окончательном доказательстве причины заболевания. Тем не менее результаты указывают на возможность передачи вирусов от водных животных человеку и подчеркивают важность соблюдения гигиены и мер защиты при работе с сырой рыбой и морепродуктами.